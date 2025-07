PSG ‍: Hakimi est terrifiant, Walid Acherchour s’inquiète

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi, le Paris Saint-Germain a dominé le Bayern Munich 2-0 pour poursuivre sa folle série de succès. Un homme a éclaboussé de son talent le match, Achraf Hakimi. Auteur d'un festival sur le second but parisien, le Marocain ne semble avoir aucune limite.

La chaleur, l'accumulation des matchs, les longs trajets aux Etats-Unis, les scénarios défavorables, rien ne freine le Paris Saint-Germain dans sa quête de succès. Après avoir gagné la Ligue des champions fin mai, les Parisiens sont à deux matchs de remporter la Coupe du monde des clubs. Ils ont dominé le Bayern 2-0 en quart de finale samedi, étant pourtant réduits à 9 en fin de match. Un handicap qui ne les a pas empêchés d'inscrire le second but dans les dernières minutes. Une action incroyable avec un festival individuel d'Achraf Hakimi conclu par Ousmane Dembélé.

Hakimi, l'indestructible du PSG

De quoi rappeler que si l'ailier français a fait une saison remarquable, le latéral marocain possède un niveau stratosphérique depuis plusieurs mois. Sur le plateau de DAZN, Walid Acherchour était dithyrambique concernant le niveau XXL d'Hakimi. Offensivement comme défensivement, le joueur marocain a peu d'équivalent dans le monde. Physiquement, il semble inarrêtable malgré son très grand nombre de matchs disputés cette saison. Acherchour ose même le comparer à la légende du demi-fond marocain Hicham El Guerrouj, recordman du monde du 1500 mètres.

« Il faut s’arrêter deux secondes sur ce mec quand même. Ce qu’il arrive à faire, je crois qu’il approche des 70 matches cette saison, c’est exceptionnel. Le dépassement de fonction, il est en train d’amener ce poste de latéral droit à un niveau monstrueux. Le leadership, l’état d’esprit, c’est un vrai leader dans cette équipe. L’image du deuxième but elle restera gravée dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le coffre qu’il a, l’énergie, le cardio, j’ai l’impression de voir Hicham El Guerrouj 2004 aux Jeux Olympiques qui continue à faire le tour du stade et qui ne veut pas s’arrêter. Achraf Hakimi c’est époustouflant, c’est même inquiétant tellement il est extraordinaire », a t-il lâché. Et si la plus grande menace de Dembélé pour le Ballon d'Or n'était finalement pas Achraf Hakimi ?