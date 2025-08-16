PSG ‍: Hakimi contre Dembélé, Luis Enrique n'en peut plus

Dans : PSG.

Avant même le début de la saison, le PSG doit faire face à quelques dossiers chauds. Le départ de Gianluigi Donnarumma bien sûr, mais aussi la concurrence en interne pour le prochain Ballon d’Or.

Le Paris Saint-Germain a officiellement démarré sa saison ce mercredi avec sa victoire en Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Un match durant lequel Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ne se sont pas spécialement mis en évidence. Ils sont pourtant les deux grands favoris au prochain Ballon d’Or, qui sera décerné d’ici quelques semaines. Dans une interview accordée à Canal+, le défenseur marocain n’a pas masqué ses ambitions, confiant qu’il rêvait de décocher le Graal.

« Le Ballon d’Or est devenu un rêve » a notamment lancé l’ancien défenseur de l’Inter, des propos que le PSG, qui fait davantage campagne pour Ousmane Dembélé, a tenté de censurer… en vain. Mais il n’y a aucune guerre en interne entre les deux joueurs ni aucune tension à signaler selon Luis Enrique, interrogé à ce propos en conférence de presse à la veille du déplacement à Nantes. Et au vu de l’agacement témoigné par le coach espagnol, on comprend qu’il souhaite que ce Ballon d’Or soit vite distribué afin que les polémiques s’éloignent de son vestiaire.

Luis Enrique balaie les rumeurs sur le Ballon d'Or

« Je sais que vous aimez les polémiques, vous les journalistes. Mais tous les joueurs au PSG restent concentrés sur la chose la plus importante, le club. Nos supporters le savent. Gagner des trophées comme collectif, c'est l'objectif principal. Il faut rester concentrer sur ça » a balayé d’un revers de la main l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Que ce soit Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi, le plus important pour le Paris Saint-Germain est de voir un joueur parisien soulever le plus prestigieux trophée individuel en septembre prochain. Ce qui n’est d’ailleurs pas encore acté puisque Lamine Yamal ou encore Raphinha et Kylian Mbappé sont toujours cités parmi les possibles vainqueurs, bien que les deux Parisiens, auxquels on peut ajouter Vitinha, ressortent davantage comme les favoris.