PSG : Hakimi a éloigné Mbappé, le Real se venge

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déçu de son parcours au Paris Saint-Germain, et non retenu par ses dirigeants, Achraf Hakimi pourrait partir cet été. Le latéral droit ne serait pas contre un retour au Real Madrid. Mais la Maison Blanche n’a pas oublié son rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé l’année dernière.

On pourrait bien assister à une vague de départs importants au Paris Saint-Germain. En fin de contrat, Lionel Messi ne sera peut-être pas le seul cadre raccompagné vers la sortie. Ses amis Neymar et Marco Verratti ont aussi perdu les faveurs de la direction, tout comme Achraf Hakimi. La semaine dernière, le journal L’Equipe décrivait un dossier sensible. Le latéral droit n’est pas un joueur comme les autres compte tenu de sa proximité avec Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Mais à cause de ses performances globalement insuffisantes, de son hygiène de vie et des affaires extra-sportives susceptibles de le perturber, le quotidien sportif n’est pas certain que le Paris Saint-Germain refuserait une belle offre pour Achraf Hakimi. Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé. On pourrait penser que l’ancien joueur de l’Inter Milan aimerait rester avec son meilleur ami.

Pérez rancunier

Mais la presse espagnole croit savoir que l’international marocain a demandé à partir. Le natif de Madrid, déçu des échecs du Paris Saint-Germain, regretterait sa signature en 2021 et voudrait retrouver un championnat plus compétitif que la Ligue 1. Selon le site de Fichajes, Achraf Hakimi rêve toujours de briller au Real Madrid, son club formateur. Mais le président Florentino Pérez lui aurait brutalement fermé la porte.

Les Merengue auraient pourtant bien besoin d’un latéral droit étant donné le niveau actuel de Daniel Carvajal, martyrisé par le Citizen Jack Grealish mercredi en Ligue des Champions. Mais le patron de la Maison Blanche estime qu’Achraf Hakimi a convaincu Kylian Mbappé de prolonger et de planter le Real Madrid l’été dernier. Une véritable trahison pour le club de la capitale espagnole.