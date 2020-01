PSG : Haaland terrorise l'Europe, mais pas le Paris SG

Dans : PSG.

Recruté pour seulement 20 ME en provenance de Salzbourg au mercato hivernal, Erling Braut Haaland fait déjà le bonheur du Borussia Dortmund.

Et pour cause, l’attaquant norvégien de 19 ans a inscrit un triplé pour son premier match de Bundesliga face à Augsburg. De quoi terroriser l’Europe entière, mais certainement pas le Paris Saint-Germain. Avant le choc des 8es de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund le 18 février prochain, le club de la capitale ne doit pas se mettre à trembler de la présence du phénomène Haaland selon François Manardo, persuadé que Paris reste le grandissime favori de cette double confrontation.

« On peut avoir deux lectures de jeu pour Håland. Sur le volume de jeu et ce qu’il t’apporte dans la profondeur, évidemment le Borussia est meilleur avec lui que sans lui. Il n’était pas le meilleur buteur du championnat autrichien, après il y a 8 buts en Ligue des champions avec une poule qui a des des équipes comme Liverpool et Naples. Ce n’est pas infamant. Après, il arrive et marque trois buts en l’espace de 20 minutes de jeu… Il affole sur les statistiques, oui. Mais après, au niveau des 8es de finale de Ligue des champions, c’est un adversaire que le Borussia redoute un peu plus que le PSG redoute les Allemands. De là, à ce que les Parisiens le craignent, je ne m’avancerai pas jusque-là. Le Borussia est meilleur avec Haaland, mais le Borussia est un peu plus inquiet de jouer le PSG que l’inverse » a rappelé le consultant de RMC, pour qui la simple présence d’Haaland ne devra surtout pas faire déjouer la défense parisienne dans un mois…