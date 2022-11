PSG : Haaland finira par éclipser Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Considérés comme des rivaux, Erling Haaland et Kylian Mbappé n’échappent pas aux comparaisons. Beaucoup d’observateurs tranchent en faveur de l’attaquant du Paris Saint-Germain, jugé plus complet. Mais de son côté, l’agente du Norvégien Rafaela Pimenta, forcément moins objective, voit déjà son client écraser la concurrence.

De grands absents manqueront malheureusement à cette Coupe du monde 2022. Parmi les non qualifiés, le Norvégien Erling Haaland aurait sûrement été l’une des attractions de la compétition au Qatar. Lui que l’on considère comme l’un des tout meilleurs attaquants, au même titre qu’un certain Kylian Mbappé. Les deux phénomènes sont en effet présentés comme des rivaux. Après la lutte entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pendant plus d’une décennie, celle entre Erling Haaland et Kylian Mbappé devrait animer les prochaines saisons et les débats.

Beaucoup se demandent déjà qui d’entre eux est le meilleur. Pour la plupart des observateurs, l’attaquant du Paris Saint-Germain possède un jeu plus complet. Il est vrai que le Français peut se créer ses occasions et ses exploits sans l’aide de personne. Tandis que son rival, moins mobile et seulement finisseur, a besoin du travail de ses coéquipiers pour briller. Il n’empêche que son agente Rafaela Pimenta n’est pas du même avis.

L'agente d'Haaland n'a aucun doute

D’après la représentante d’Erling Haaland, son client finira par éclipser l’international tricolore. « Ce sont certainement les stars destinées à assumer l'héritage de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, a commenté la Brésilienne dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. C'est bien que ces rivalités se créent. Mais Erling est en train de brûler les étapes. Je ne suis pas objective mais il est destiné à exceller. Son point fort ? La normalité. » A l’image de leurs prédécesseurs, les deux talents auront peut-être un jour l’occasion de se mesurer dans le même championnat.