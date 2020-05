PSG : Haaland à Paris en 2021, c’est du sérieux

Dans : PSG.

Dans son édition de mercredi, le journal Marca évoquait un possible intérêt du Paris Saint-Germain pour le phénomène norvégien, Erling Haaland.

Une information qui a été interprétée de différentes manières par les médias du monde entier et par les supporters du Paris SG. Simple intérêt en cas de départ de Kylian Mbappé, solution de secours en cas de bug dans les dossiers Cavani et d’Icardi ou piste à étudier pour l’avenir ? Ce qui est à peu près certain, c’est qu’Erling Haaland ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, lui qui souhaite rester un an de plus au Borussia Dortmund comme l’a indiqué son agent Mino Raiola. En revanche, un transfert à Paris en 2021 est bel et bien possible selon le journaliste de La Chaîne L’Equipe, Pierre Nigay.

« Haaland, ce n’est pas pour cet été. Je relaie les informations d’Alexis Menuche (journaliste spécialisé de la Bundesliga). Tout est possible bien évidemment. Mais c’est lors du mercato de 2021 qu’il pourrait y avoir ce deal car il est acquis que Kylian Mbappé va rester au PSG cet été. En revanche, s’il ne prolonge pas en 2021, il risque d’y avoir un énorme jeu de chaises musicales à travers l’Europe. On verra à ce moment si les finances parisiennes le permettent ou pas. Mais à court terme, c’est incohérent que Haaland quitte Dortmund, aussi bien sportivement que financièrement » a lancé le journaliste de L’Equipe du Soir. Une information de taille mais peu surprenante dans l’optique du prochain mercato parisien puisque le club de la capitale n’a aucunement l’intention de réaliser des folies cet été après la crise économique ayant frappé le football de plein fouet.