PSG : Gueye est la recrue parfaite, Ambre Godillon s'enflamme

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désiré par Thomas Tuchel depuis près de six mois, Idrissa Gueye est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. En effet, l’international sénégalais a signé ce mardi un contrat de 4 ans dans la capitale en échange d’un chèque de 32 ME pour Everton. Et s’il faudra patienter pour voir le finaliste de la CAN 2019 sur les terrains, l’ancien Lillois a déjà ses admirateurs et ses admiratrices à Paris. Dressant le portrait de celui dont le maillot portera le nom de « Gana », Ambre Godillon s’est montrée très élogieuse. Pour la journaliste de Yahoo Sport cela ne fait aucun doute, Paris a réalisé une superbe affaire au mercato.

« Outre ses qualités intrinsèques qui ne sont plus à prouver de l’autre côté de la Manche, sa volonté lancinante à rejoindre le club de la capitale ne fait que prouver son désir d’être au diapason des ambitions d’un club qui, lui aussi, à finalement tout à écrire. Enfin, ce combo parfait entre combativité sur le terrain et discrétion en dehors semblent rentrer à merveille dans la nouvelle ligne de conduite du club, qui cherche des soldats de l’ombre. Viser moins clinquant, mais plus besogneux, c’est aussi le message envoyé par le premier mercato de Leonardo » indique la journaliste, avant de conclure. « Si Thomas Tuchel a tant insisté pour débaucher ce joueur, dont les qualités semblent répondre traits pour traits à ce qu’il imagine de son 11 changeant, c’est peut-être qu’il en a les épaules. À lui, désormais, de prouver aussi que ses 29 ans au compteur ne seront pas un fardeau ». Présenté comme cela effectivement, Idrissa Gueye donne envie d’être découvert à Paris.