PSG : Gueye est extraordinaire, il est sur les fesses

Dans : PSG, Ligue 1.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a réalisé un match grandiose face au Real Madrid en l’emportant 3-0 sans même trembler.

Auteur d’un doublé, Angel Di Maria a été excellent, tout comme Idrissa Gueye, l’homme du match selon de nombreux observateurs. Crédité d’un 9/10 dans les colonnes de L’Equipe, l’international sénégalais a excellé dans la récupération des ballons mais également dans l’utilisation de celui-ci. Ludovic Obraniak, qui a joué avec Idrissa Gueye du côté de Lille, a été le premier surpris par cette performance remarquable du Parisien.

« Beaucoup de gens ont dit que Gueye pouvait être utile car Paris n’avait pas ce profil là et j’étais d’accord avec ça. En revanche je ne savais pas ce qu’il pouvait apporter, et je ne l’avais jamais vu faire ce qu’il a fait face au Real Madrid avec Everton et de faire jouer les autres comme il l’a fait : Offensivement, défensivement, de jouer en une ou deux touches et sa capacité à apporter de la vitesse dans le jeu. Le nombre de ballons qu’il a gratté au milieu de terrain était impressionnant ! » a commenté le consultant de RMC, agréablement surpris par le match magnifique réalisé par Gueye, lequel sera de nouveau attendu au tournant face à Lyon ce dimanche.