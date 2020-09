PSG : Gueye dans le viseur des haters, il est sidéré

Dans : PSG.

Titulaire face au RC Lens puis contre l’OM lors des deux premiers matchs de Ligue 1, Idrissa Gueye ne s’est pas véritablement montré à son avantage.

A l’instar de son compère Ander Herrera, l’international sénégalais éprouve des difficultés en ce début de championnat. Incapable de jouer vers l’avant, l’ex-milieu d’Everton souffre de la comparaison avec Marco Verratti, très bon contre Lens et plus utile à son équipe face à Marseille. Surtout, les supporters du PSG regrettent que « Gana » Gueye n’ait jamais retrouvé le niveau exceptionnel qui était le sien la saison dernière lors du match aller de la phase de groupes de la Ligue des Champions face au Real Madrid, où il avait été monstrueux au point d’être comparé à un certain Ngolo Kanté.

Les critiques pleuvent, et cela est profondément injuste selon son compatriote Cheikh Ndoye, lequel a volé au secours d’Idrissa Gueye via son compte Instagram. « C’est incroyable de voir ce traitement à son encontre, mais c’est à ses coéquipiers de l’aider à traverser ces moments compliqués, parce que les critiques sont injustes. Mentalement, Gana n’a pas perdu sa confiance. C’est la presse française qui cherche à le dénigrer gratuitement. C’est inadmissible de voir ces médias lui accorder une note qui s’élève à 3, après son match face à Lens. Il a toutes les qualités pour s’imposer au PSG. C’est un bon footballeur et mentalement, il ne peut pas être perturbé, même si sa situation est compliquée en ce moment » a souligné l’ancien capitaine du SCO d’Angers, pas du genre à lâcher Idrissa Gueye malgré les difficultés rencontrées par le milieu de terrain du PSG ces dernières semaines. Au vu des bobos des uns et des autres, l’ancien joueur du LOSC devrait de nouveau être titulaire face à Metz ce mercredi au Parc des Princes. L’occasion pour lui de faire taire les haters…