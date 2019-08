PSG : Gueye dans la lignée de Krychowiak et Stambouli, c’est sa crainte

Dans : PSG, Ligue 1.

Courtisé depuis un an, Idrissa Gueye a fini par signer au Paris Saint-Germain pour plus de 30 ME.

Une volonté claire d’enfin faire venir un milieu défensif spécialisé dans la récupération, pour ce manquement déploré depuis le départ à la retraite de Thiago Motta. Un recrutement qui fait donc pour le moment l’unanimité, même si Ambre Godillon avoue avoir un gros doute, notamment en ce qui concerne la durée du contrat offerte au Sénégalais qui aura 30 ans le mois prochain.

« Je veux juste mettre un petit point d’interrogation sur Idrissa Gueye. Je suis très contente et satisfaite de sa venue, mais attention car à Paris on a connu Krychowiak, Cabaye, Lassana Diarra, Stambouli… Je ne mets pas Idrissa Gueye dans la même catégorie mais attention car si c’est un flop, il a un très long contrat à Paris (4 ans). A lui de nous prouver que la marche n’est pas trop haute entre Everton et le Paris Saint-Germain », a demandé la journaliste spécialisé sur le PSG pour Yahoo. Une interrogation légitime quand on voit comment le club de la capitale, qui paye généralement très bien ses recrues, a eu un mal fou à se défaire de certains de ses joueurs qui n’ont pas donné satisfaction.