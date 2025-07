PSG ‍: Grosse surprise à venir pour Kolo Muani ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus lors de la dernière demi-saison, Randal Kolo Muani ne sait toujours pas où il jouera l'année prochaine. Galatasaray entend bien profiter de ce flou pour jouer les trouble-fêtes.

En janvier dernier, faute de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani quittait la capitale parisienne pour rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt de six mois. Un deal qui ne comprenait alors pas d'option d'achat. Quelques mois plus tard, le club de la Vieille Dame espère pouvoir le conserver une saison supplémentaire malgré les réticences exprimées au moment de la fin de la saison.

Sauf que l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort est encore loin d'être assuré de porter le maillot turinois la saison prochaine. En cause, des négociations qui trainent en longueur du fait des exigences parisiennes. Le récent vainqueur de la Ligue des champions ne veut pas entendre parler d'un nouveau prêt et privilégie une vente à 50 millions d'euros. Autant de facteurs qui laissent la porte ouverte à d'autres écuries intéressées.

Randal Kolo Muani, direction la Turquie ?

PSG : Kolo Muani renvoyé de force à Paris https://t.co/wsa3jowu0M — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Avec les difficultés rencontrées par la Juventus pour conserver Randal Kolo Muani, d'autres clubs en profitent pour tenter leur chance. Et selon les informations de TuttoMercatoWeb, Galatasaray veut jouer les trouble-fêtes. Le club stambouliote est en pleine recherche de son nouvel attaquant de pointe. Sa priorité absolue est de s'offrir définitivement Victor Osimhen, lui qui sort d'une saison exceptionnelle en tant que joueur prêté à « Gala ». Sauf que Naples demande 75 ME et là-aussi, les négociations patinent. Ainsi, le champion de Turquie en titre a coché le nom de Randal Kolo Muani en tant que plan B.

Le média italien affirme d'ailleurs que la direction de Galatasaray est prête à payer 52 ME pour s'offrir Moise Kean, autre piste stambouliote. Une somme similaire à ce que demande le PSG pour lâcher Randal Kolo Muani. De quoi permettre de débloquer, enfin, l'avenir de l'ancien Nantais ?