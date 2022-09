PSG : Grosse frayeur pour Neymar avec le Brésil !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Actuellement en sélection, Neymar s’est fait une belle frayeur à l’entraînement. Le meneur de jeu du Brésil s’est blessé au genou lors d’un contact avec son coéquipier Fabinho. Plus de peur que de mal pour le joueur du Paris Saint-Germain qui a pu reprendre la séance après cinq minutes au sol.

Neymar n’est pas passé loin du coup dur. En excellente forme depuis le début de la saison, le milieu offensif du Brésil a bien failli rejoindre l’infirmerie. La star du Paris Saint-Germain, victime d’un contact avec son coéquipier Fabinho, s’est blessée au genou à l’entraînement. De quoi alerter les joueurs, le staff et les journalistes présents. Et pour cause, Neymar est resté au sol pendant cinq minutes, le temps pour le staff médical de vérifier l’état de son genou.

Simple frayeur pour Neymar

Les médecins ont ainsi constaté une coupure finalement peu inquiétante, et qui n’a pas empêché le meneur de jeu de reprendre la séance d’entraînement, raconte UOL Esporte. Nul doute que le staff continuera à suivre la santé du Parisien. Rappelons que le Brésil s’apprête à défier le Ghana en match amical vendredi au Havre, dont le Stade Océane affiche déjà complet. On peut facilement imaginer que de nombreux spectateurs sont notamment attirés par Neymar. Son absence aurait déçu pas mal de monde, et aurait préoccupé le Paris Saint-Germain après son excellent début de saison.

Point médical : Marco Verratti @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 20, 2022

Avec huit buts et sept passes décisives, l’international auriverde est actuellement le meilleur joueur de Ligue 1. Autant dire que l’entraîneur Christophe Galtier doit être impatient de s’assurer que tout va bien pour son numéro 10. Lui qui doit déjà composer avec la blessure de Marco Verratti. De son côté, le milieu de terrain a été touché au mollet contre l’Olympique Lyonnais (victoire 0-1) dimanche dernier. Un pépin physique qui l’a obligé à quitter le rassemblement de l’Italie pour revenir se soigner au Camp des Loges.