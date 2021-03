PSG : Griezmann sacrifié, Laporta lance l’opération Mbappé !

Dans : PSG.

Dimanche soir, Joan Laporta a largement été élu nouveau président du FC Barcelone et a évoqué le PSG lors de sa première déclaration publique.

« Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non » a notamment indiqué Joan Laporta, pour qui une véritable rivalité existe désormais entre le PSG et Barcelone. « J'adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents : l'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de le l'argent à la fin de la saison ». Vraisemblablement, cette guerre PSG-Barcelone sera au cœur du prochain mercato puisque selon les informations obtenues par le Diario Gol, le nouveau patron du Barça est très intéressé par un certain… Kylian Mbappé.

Le média espagnol croit savoir que l’objectif de Joan Laporta est de griller le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool dans la course à la signature de l’attaquant parisien, en fin de contrat avec le club de la capitale en juin 2022. Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone se trouve dans une situation économique désastreuse. C’est ainsi que Joan Laporta envisagerait un échange d’envergure entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann afin de faciliter cette transaction. En attendant de savoir ce que le Paris Saint-Germain pense de ce deal, il est important de noter que Griezmann ne serait pas contre l’idée de quitter le Barça pour rallier le PSG la saison prochaine. En effet, l’attaquant des Bleus a conscience de ses difficultés en Catalogne et ne s’obstinera pas une troisième saison de suite. Reste que de son côté, Leonardo a très peu de chances d’être tenté par une telle proposition, le directeur sportif de Paris ayant horreur des échanges de joueurs en période de mercato et privilégiant systématiquement les transferts en cash.