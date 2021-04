PSG : Griezmann, Dembélé, un deal d’anthologie avec Neymar ?

Dans : PSG.

En discussions avec le PSG pour prolonger son contrat, Neymar est de nouveau associé au FC Barcelone depuis quelques jours.

La défaite de Paris contre Lille et le carton rouge récolté par Neymar ont suffi à la presse espagnole pour relancer les rumeurs d’un retour du Brésilien au FC Barcelone. Quelques semaines après l’élection de Joan Laporta à la présidence du club, voilà que le vice-champion d’Espagne en titre est de nouveau associé à Neymar dans l’optique du mercato. Et à en croire les informations rapportées par L’Express, un deal d’envergure serait à l’étude du côté de Barcelone pour réunir de nouveau Lionel Messi et Neymar sous les couleurs blaugrana. Le média indique que Joan Laporta est prêt à sacrifier deux attaquants actuellement titulaires dans l’esprit de Ronald Koeman si cela est nécessaire pour faire revenir Neymar.

Le départ de Griezmann sérieusement envisagé

Les deux grands sacrifiés de cette opération seraient Antoine Griezmann… et Ousmane Dembélé. En effet, Joan Laporta n’aurait aucun scrupule à se séparer des deux internationaux français si cela pouvait permettre de concrétiser le come-back de Neymar. Au Barça depuis un an et demi, « Grizou » n’a jamais pleinement convaincu en Catalogne. Titulaire depuis plusieurs semaines aux yeux de Ronald Koeman, il est davantage un lieutenant de l’ombre pour Lionel Messi qu’un joueur véritablement décisif. Son départ ne serait donc pas perçu comme un réel coup dur à Barcelone, que cela soit pour le staff en place ou pour les supporters.

Dembélé est indiscutable au Barça

La chanson est cependant différente en ce qui concerne Ousmane Dembélé, de nouveau buteur décisif au Camp Nou contre le Real Valladolid dimanche soir (1-0). L’international tricolore a retrouvé un hygiène de vie digne de ce nom et s’est imposé au fil de la seconde partie de saison de la Liga comme un joueur incontournable du FC Barcelone. Il serait donc surprenant de le voir sacrifié ainsi, même pour les beaux yeux de Neymar. Mais le PSG et le Barça nous ont prouvé au cours des cinq dernières années que tous les scénarios étaient possibles, même les plus inattendus.