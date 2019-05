PSG : Griezmann contre Cavani, un improbable deal au mercato ?

Dans : PSG.

L'approche du mercato estival commence à susciter de nombreuses rumeurs, et Edinson Cavani est un des joueurs les plus concernés en Europe par ces bruits. Car le fait que l'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain soit à un an de la fin de son contrat et qu'aucune prolongation ne soit encore dans les tuyaux sont des motifs pour s'interroger sur la suite de la carrière parisienne du chouchou du Parc des Princes. Ces derniers jours, et malgré le démenti de l'entourage d'El Matador, c'est du côté de l'Atlético Madrid que les regards se tournent, les Colchoneros étant en quête d'un remplaçant pour Antoine Griezmann.

Et c'est là qu'entre en jeu Tancredi Palmeri, célèbre journaliste italien spécialiste du mercato. Ce mercredi, ce dernier affirme que les destins de Cavani et Griezmann pourraient se croiser cet été. En effet, les 120ME de la clause libératoire de l'attaquant français, que ce dernier va payer pour signer ailleurs, pourraient être en partie utilisés pour s'offrir Edinson Cavani. Et l'opération serait encore plus facile à boucler qu'Antoine Griezmann pourrait lui s'engager au Paris Saint-Germain, Tancredi Palmeri soupçonnant le PSG d'avoir fait avec Griezmann ce qu'il avait déjà fait avec Neymar, lequel avait payé sa clause libératoire avant de filer à Paris. Pourquoi pas.