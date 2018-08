PSG : Grégory Schneider démolit salement Thomas Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Jamais avare en critiques à propos du Paris Saint-Germain, Gregory Schneider n'a pas hésité à afficher un certain pessimisme autour de Thomas Tuchel.

Après trois journées de Ligue 1, le club de la capitale est bel et bien en tête du championnat avec neuf points. Samedi au Parc des Princes, l'entraîneur allemand a tenté son 3-5-2... avant de revenir aux fondamentaux du jeu parisien dans un schéma tactique plus classique. À l'instar d'Unai Emery, qui avait lui aussi tenté d'imposer sa patte à Paris à ses débuts en tentant de mettre son 4-2-3-1 à la place du 4-3-3, Tuchel continue de chercher la bonne formule. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG, selon Gregory Schneider.

« Je ne suis pas du tout convaincu par Thomas Tuchel, mais pas du tout, ça va moins vite collectivement qu’avec Unai Emery. Ce sont les joueurs de classe qui gagnent les matchs, Mbappé et Neymar sur 2-3 gestes font la différence. Ils étaient dans la panade profonde à Guingamp, Mbappé les a sauvés. Il n’a pas pu mettre sa patte, mais il n’en a pas besoin jusqu’aux 8es de finale de la Champions League car ces joueurs-là gagneront les rencontres. Le talent permet de gagner les matchs, c’est la Ligue 1. Di Maria ça ne marche pas, Kherer n’a pas été bon… Il n’y a pas de force collective. Samedi, il a fait de la politique avec ce système offensif. Les trois joueurs stars s’y retrouvent. Tuchel est beaucoup dans la com, la calino-thérapie. Emery était plus focus sur le jeu. Tuchel fait passer des messages plutôt que de construire une équipe », a balancé, sur Europe 1, le journaliste, qui estime donc que Tuchel va droit dans le mur au PSG en préférant faire de la politique plutôt que de vrais choix sportifs.