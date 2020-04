PSG : Grâce à Icardi, Leonardo va faire son marché à la Juventus

Dans : PSG.

Si le Paris Saint-Germain compte lever l’option d’achat de son prêt, Mauro Icardi ne restera pas forcément la saison prochaine. Le club de la capitale pourrait réaliser une plus-value ou se servir de l’attaquant comme monnaie d’échange.

La presse transalpine l’assure, Mauro Icardi n’a pas l’intention de rester au Paris Saint-Germain au-delà de son prêt cette saison. Son aventure parisienne avait pourtant bien commencé, avec des statistiques impressionnantes et un statut de titulaire au détriment d’Edinson Cavani. Mais après quelques mois, l’entraîneur Thomas Tuchel a inversé la tendance entre les deux attaquants. Suffisant pour conforter l’Argentin dans son idée de rentrer en Italie. Il n’empêche que le club francilien envisage tout de même de lever l’option d’achat à 70 millions d’euros.

Selon les informations de Tuttosport, l’idée serait de le revendre dans la foulée pour un montant supérieur. Ou d’utiliser Icardi comme monnaie d’échange. Cette deuxième solution serait même en discussions puisque le directeur sportif Leonardo négocierait déjà avec son homologue de la Juventus Turin Fabio Paratici. La Vieille Dame voudrait récupérer l’attaquant appartenant à l’Inter Milan, et serait prête à inclure certains joueurs dans l’opération. Cela tombe bien, le champion de France aurait un faible pour le milieu Miralem Pjanic, les attaquants Douglas Costa ainsi que Paulo Dybala et pour le latéral gauche Alex Sandro, qui pourrait compenser le départ de Layvin Kurzawa en fin de contrat. Il n’y a plus qu’à choisir…