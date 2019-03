PSG : Grâce à Aurier, Rabiot arrive serein à son entretien

Dans : PSG, Mercato.

C’est ce mercredi qu’Adrien Rabiot est reçu par la direction du Paris Saint-Germain pour un entretien préalable suite à sa mise à pied prononcée le 14 mars dernier.

Si son limogeage avait un moment été évoqué, cette sanction n’est plus vraiment dans l’air selon Le Parisien, pour qui le milieu de terrain va certainement écoper d’une grosse amende et d’une retenue sur salaire. Il faut dire qu’avec une courte vidéo filmée par un ami dans lequel on le voit souriant en boite de nuit peu après la défaite du PSG face à Manchester United en Ligue des Champions, et pour un « like » sur une vidéo de Patrice Evra, les arguments du club de la capitale sont particulièrement légers.

Surtout si l’on s’en réfère à l’un des précédents les plus connus au niveau disciplinaire au sein du club de la capitale, quand Serge Aurier avait profité des réseaux sociaux pour copieusement insulter son entraineur en vidéo, ce qui n’avait valu à l’Ivoirien qu’une simple mise à pied avec une amende. Dès lors, toute décision de limoger Adrien Rabiot aurait beaucoup de mal à tenir devant les tribunaux, surtout que Véronique Rabiot menace de poursuivre Antero Henrique pour « harcèlement moral » avec cette procédure qui peut être jugée comme abusive. A moins que le PSG n’assume jusqu’au bout sa volonté de voir son joueur disparaître de son effectif, et le limoge tout en sachant qu’il s’exposerait à une défaite en justice, mais forcément bien plus tard.