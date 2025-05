PSG ‍: Gonçalo Ramos vendu, c'est déjà la bagarre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été lors du mercato. Au rayon des départs, le club de la capitale pourrait décider de se séparer de Gonçalo Ramos, qui manque cruellement de temps de jeu ces derniers temps.

Au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, les places sont chères. L'Espagnol attend beaucoup de ses hommes et certains joueurs éprouvent des difficultés pour enchainer les matchs. C'est notamment le cas de Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais doit se contenter des miettes, même s'il est souvent bon lorsqu'il rentre sur le terrain. Son esprit est plus que jamais tourné vers les finales de Coupe de France et de Ligue des champions. Mais une fois la saison finie, l'ancien du Benfica pourrait bien décider de quitter le navire francilien. D'autant que l'international portugais ne manquera pas de propositions.

Gonçalo Ramos, le PSG est prêt à négocier mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Selon les informations de Transfersfeed, Manchester United est actuellement le club le plus chaud pour recruter Gonçalo Ramos. Les Red Devils sont fans de son profil et veulent en faire un élément majeur la saison prochaine dans la quête d'une place européenne, voire de la course au titre. Manchester United devra néanmoins faire des efforts financiers pour avoir une chance de recruter le joueur du PSG. Le club de la capitale ne compte pas le brader, lui qui est estimé à 65 millions d'euros. Outre Manchester United, Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Naples et la Juventus sont aussi dans le coup pour recruter Gonçalo Ramos.

Du beau monde pour le Portugais, qui aura l'embarras du choix s'il veut quitter le club parisien. Avant cela, il a des rendez-vous importants à suivre avec le PSG de Luis Enrique, qui pourrait faire appel à lui dans des moments importants, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des champions.