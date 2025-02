PSG ‍: Gonçalo Ramos à la Juventus, la vérité éclate

Le PSG ne devrait pas perdre Gonçalo Ramos dans les dernières heures du mercato. Une feinte venue du Portugal explique les rumeurs sur l'attaquant parisien.

Grosse goutte de sueur pour les supporters du PSG quand ils ont découvert que, à trois jours de la fin du mercato, Gonçalo Ramos était annoncé par la presse portugaise proche de rejoindre la Juventus Turin sous la forme d’un prêt. Un départ de l’avant-centre aurait affaibli l’attaque parisienne au moment où tout va se jouer en deuxième partie de saison, même si l’ancien du Benfica Lisbonne ne fait pas partie des joueurs sur lesquels Luis Enrique s’appuie beaucoup. Tout de même, ses qualités de finisseur, son sens du collectif et ses efforts défensifs en font un joueur qu’il ne faut pas négliger quand les matchs vont s’enchainer. Son prêt ou son transfert à la Juventus n’est en tout cas pas pour cet hiver à priori.

Jorge #Mendes is in Italy and will talk with #ACMilan in the next hours about #JoaoFelix’s possible deal from #Chelsea on loan. #transfers #CFC https://t.co/2eBCTU1q50