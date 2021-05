PSG : Gilles Favard patron du club anti-Neymar

Dans : PSG.

Décevant au match aller, Neymar sera attendu au tournant ce mardi soir lors de la demi-finale retour entre le PSG et City en Ligue des Champions.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour briller dans les grandes affiches européennes, Neymar sera le facteur X du club francilien face à Manchester City. Probablement positionné en meneur de jeu dans le 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino, le Brésilien sera d’autant plus attendu que Kylian Mbappé est très incertain pour ce choc de Ligue des Champions. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Gilles Favard a mis une pression maximale sur Neymar, lamentable selon lui au match aller et qui a tout intérêt à se rattraper. Le consultant ne s’en cache pas, il tombera sur le n°10 du PSG comme jamais en cas de contre-performance sur la pelouse de Manchester City.

« Neymar, on en parle depuis quatre ans mais il a fait quoi au PSG ? Il a qualifié Paris à lui tout seul sur un gros match ? Je veux le voir face à City, si face à City il ne qualifie pas le PSG, je vais rentrer dans un anti-Neymar… vous allez m’entendre. Le match aller qu’il a fait au Parc des Princes, c’est lamentable. Comme il voyait qu’il n’était pas dans le coup, il passait son temps à insulter Bakker. Il n’insulte pas Marquinhos où un mec qui peut lui mettre une tarte dans la gueule, il insulte le pauvre mec qui est là on ne sait pas comment. A un moment, Di Maria est en superbe position pour frapper et il l’a donne à Neymar car l’autre, il réclame tous les ballons, tout le temps. Il dilue tout le jeu, à lui de se remettre dans le bon chemin » a lâché Gilles Favard, très vindicatif et prêt à détruire Neymar comme jamais dès mardi soir, dans le cas où le Brésilien passerait au travers de son match à l’Etihad Stadium.