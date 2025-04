PSG ‍: Gigio Donnarrumma prolonge, accord trouvé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Encore une fois héroïque mardi soir à l'Emirates Stadium, Gianluigi Donnarumma va prolonger son contrat avec le PSG. Les deux camps sont désormais sur la même longueur d'onde, confirme L'Equipe.

Quatre ans après avoir écœuré l'Angleterre en finale de l'Euro à Wembley, et après avoir fait mal aux supporters de Manchester City, Liverpool et Aston Villa, Gianluigi Donnarumma a calmé les fans d'Arsenal en contribuant largement à la victoire parisienne face aux Gunners (0-1). Auteur d'une demi-finale aller exceptionnelle dans les buts du Paris Saint-Germain, le gardien de but italien a démontré que cette saison, il avait enfin franchi un palier en devenant injouable lors des matchs de très haut niveau. Cependant, à un an de la fin de son contrat avec le PSG, des questions se posent toujours sur son avenir, ou du moins se posaient. Car au lendemain d'une prestation XXL face aux Gunners, qui lui vaut un 8 sur 10 dans L'Equipe, Hugo Delom, journaliste du quotidien sportif, annonce que le dossier de la prolongation de Donnarumma a avancé et dans le bon sens, au point que son départ est désormais hors de question.

Depuis des mois, des négociations sont annoncées en cours, mais rien n'a été signé et forcément des rumeurs ont commencé à circuler sur le possible départ du gardien de but de la Squadra Azzurra pour l'Inter ou même le Bayern Munich, afin de remplacer Manuer Neuer. Cependant, tout cela est à oublier. « La question de l’avenir de Donnarumma à Paris ne se pose plus (...) Des deux côtés, les discussions sont jugées positives. Voire très positives selon certaines sources. De quoi pour les fans parisiens vivre encore quelques douces nuits avec Gigio dans le but », précise le quotidien sportif, qui n'a plus aucun doute sur le fait que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont rapidement signer le contrat de prolongation du gardien de but de 26 ans, lequel a encore épaté ses coéquipiers face à Arsenal. Pour preuve la réaction de Vitinha après la victoire.

Donnarumma élu MVP contre Arsenal par Vitinha

Elu homme du match, à la surprise générale, le milieu de terrain international portugais du Paris Saint-Germain a offert son trophée à Gianluigi Donnarrumma, estimant que ce dernier était une fois de plus le vrai MVP de cette victoire à Londres. Il reste maintenant deux matchs à Gigio, mercredi prochain au Parc des Princes face à Arsenal, puis une possible finale, pour prouver à toute l'Europe qu'il est en train de devenir l'un des meilleurs gardiens de but du monde, si ce n'est le meilleur. Et c'est pour cela que le PSG tient à rapidement officialiser sa prolongation de contrat.