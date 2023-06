PSG ‍: Galtier viré, l'Emir du Qatar est brutal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que certains affirmaient que Christophe Galtier pouvait rester un an de plus sur le banc du PSG, cela ne sera pas le cas. L'Emir du Qatar est à Paris et les décisions brutales vont s'enchaîner.

Présent à Paris, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani n’est pas uniquement là pour regarder des matchs à Roland-Garros. L’Emir du Qatar assistera ce samedi soir au dernier match du Paris Saint-Germain cette saison, ce sera contre Clermont au Parc des Princes. Même si la fête du 11e titre sera réduite au minimum compte tenu du dramatique accident de Sergio Rico, le PSG va terminer un championnat qui ne restera pas dans les annales. Et cela va valoir à Christophe Galtier de faire sa valise un an avant la fin de contrat, lequel devait se terminer en 2024. L’entraîneur français, qui voulait croire au miracle, ne sera pas conservé et sera remercié très rapidement. A en croire Loïc Tanzi, Nasser Al-Khelaifi et Tamim ben Hamad Al Thani ont conjointement décidé que Galtier n’était pas l’homme de la situation et son licenciement a été acté.

L'Emir et Nasser ont choisi de remplacer Galtier

Il est vrai qu’entre des résultats médiocres en 2023, l’affaire en cours du côté de Nice et quelques sorties médiatiques ratées, Galette n’as pas été à la hauteur des attentes. Et que dire de la désastreuse élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich après deux matchs miteux ? Face à Clermont, Christophe Galtier va donc vivre ses 90 dernières minutes comme entraîneur du Paris Saint-Germain, et c'est peu dire que son départ ne provoquera pas une vague d'émotion chez les supporters. Ces derniers ne veulent désormais savoir qu'une chose, qui va succéder à Galtier sur le banc des champions de France. A ce jour, trois noms reviennent : José Mourinho, Luis Enrique et Thiago Motta. Mais l'un d'entre eux a peut-être perdu de gros points cette semaine.

L’entraîneur du @PSG_inside a répondu aux questions de #PSGtv et des médias avant la rencontre de la 38e journée de #Ligue1 face à Clermont, ce samedi 3 juin à 21h00 au Parc des Princes.#ÁnimoSergioRico — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2023

Le comportement de José Mourinho après la finale perdue par l'AS Rome contre Séville a choqué énormément de monde. Et du côté du PSG, on ne souhaite pas recruter un entraîneur qui arrivera avec une énorme polémique sur le dos, et une possible lourde sanction en Ligue des champions. Il se pourrait donc que la finale oppose Luis Enrique à Thiago Motta, sans qu'à ce jour, on puisse clairement savoir lequel des deux a pris l'avantage. Après Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain va enchaîner un quatrième entraîneur en trois ans, un joli record qui met le PSG en concurrence avec l'OM dans ce domaine.