PSG : Galtier vient secourir un joueur attaqué lâchement

Par Alexis Rose

Préféré à Kylian Mbappé pour affronter l’OGC Nice le week-end dernier en Ligue 1, Hugo Ekitike a connu une première titularisation compliquée sous le maillot du Paris Saint-Germain. Pas de quoi s’attirer les foudres de Christophe Galtier.

Il n’est jamais facile de remplacer Kylian Mbappé, surtout au PSG, où le champion du monde 2018 est considéré comme une grande star avec Messi ou Neymar. Et ce n’est pas Hugo Ekitike qui dira le contraire. Aligné d’entrée pour défier Nice en L1 samedi dernier (2-1), l’ancien attaquant de Reims n’a pas vraiment marqué des points auprès des suiveurs du club de la capitale française. Il faut dire que le joueur de 20 ans s’est montré un peu timide pour pouvoir être décisif lors de sa grande première au Parc des Princes. Critiqué de tous les côtés après la rencontre, Ekitike a quand même reçu le soutien de Christophe Galtier, qui se dit satisfait des débuts du jeune français sous le maillot du PSG.

« Sur ce que je lui ai demandé, il a été très bien »

« Hugo, on savait qu’il avait des fourmis. Il voulait démarrer. Il était important pour moi de le faire démarrer aussi avec des joueurs comme Neymar et Leo Messi. C’était sa première titularisation, bien évidemment qu’il n’avait pas les repères et la relation technique que peuvent avoir d’autres joueurs. Sur ce que je lui ai demandé, il a été très bien, il a fait beaucoup d’efforts. Il a été aussi assez bon techniquement. Je lui ai simplement demandé à la pause d’être un peu plus présent dans la surface de réparation. Entre les lignes, il est bon, mais il doit être aussi présent dans la surface. Il avait très peu joué jusqu’à présent. Je suis très content qu’il ait pu démarrer et avoir une heure de jeu pour prendre l’atmosphère du Parc et ce que représente un match avec le PSG et les éléments qui constituent l’effectif. Je me doutais qu’il allait sortir à cette période-là parce que physiquement ça allait être difficile », a avoué, sur Free Ligue 1, l’entraîneur du PSG, qui n'hésitera donc pas à redonner sa chance à Ekitike au cours des prochains matchs. Mais probablement pas en Ligue des Champions contre le Benfica cette semaine…