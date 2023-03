PSG : Galtier va offrir le titre de champion à l’OM

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite à domicile contre le Stade Rennais (0-2) dimanche, Christophe Galtier ne serait pas menacé dans l’immédiat. L’entraîneur du Paris Saint-Germain devrait finir la saison alors que beaucoup réclament son départ.

L’Olympique de Marseille n’y pense plus. Depuis sa lourde défaite dans le dernier Classique (0-3), le club phocéen ne rêve plus de détrôner le Paris Saint-Germain cette saison. Les Marseillais sont pourtant revenus à sept points après la 28e journée de Ligue 1. Un écart suffisamment faible pour envisager une remontée, prévient le journaliste Romain Beddouk, persuadé que l’entraîneur Christophe Galtier va continuer à plomber l’actuel leader après le revers face à Rennes.

🔴🗣️ Galtier : « Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. » https://t.co/D5bzR0wp0v — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 19, 2023

« C'est la première fois que le PSG ne marque pas au Parc des Princes depuis décembre 2021 en championnat, a rappelé le chroniqueur d’Europe 1. Ça fait beaucoup de séries qui se brisent, beaucoup de mauvais records qui sont battus. Et pour moi un des principaux responsables, c'est Christophe Galtier, et il faut qu'il s'en aille. C'est une des solutions, pas la seule. Les maux du PSG sont grands et on parlera des dirigeants prochainement. Mais il y a trop de matchs qui ont été perdus à la suite d'une mauvaise gestion de Christophe Galtier. »

« Le costume était tout simplement trop grand pour lui, il n'était pas fait pour le PSG. Il n'a jamais eu le niveau pour ce club sportivement mais également dans le management, a estimé l’observateur parisien. Hier on a encore eu une déclaration lunaire sur la jeunesse. (...) Comme s'il était difficile de se concentrer quand des jeunes, dont certains sont considérés comme les meilleurs de leur génération, sont dans l'effectif. C'est une insulte envers nos jeunes et une surprotection des stars. Ce n'était pas la première fois qu'il fustigeait les jeunes plutôt que des cadres qui ne répondaient pas aux attentes. »

Le PSG sous la menace

« (...) Donc le sportif, ça ne va pas. Le management, ça ne va pas. C'est trop. Je disais après le match aller contre le Bayern (0-1) qu'il fallait se séparer de Galtier, sinon on allait droit à l'échec, ça s'est vérifié et je le redis aujourd'hui : malgré nos sept points d'avance, le PSG peut perdre le titre en Ligue 1 si Christophe Galtier reste là. Alors Christophe merci pour... bah rien. Mais il faut profiter de ces 15 jours de trêve pour faire de grands changements et notamment sur le banc », a réclamé Romain Beddouk, alors que le Paris Saint-Germain semble parti pour conserver son entraîneur jusqu’à la fin de l’exercice.