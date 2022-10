PSG : Galtier touché en plein coeur, il l'avoue

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, le PSG a disposé de Nice dans la douleur en Ligue 1. Christophe Galtier est apparu marqué en fin de rencontre face à la presse.

Le PSG a dû s'employer ce samedi soir pour se défaire de Nice en Ligue 1. Emoussés et peu inspirés offensivement, les champions de France ont néanmoins pu s'en remettre au talent de Leo Messi et de Kylian Mbappé pour faire la différence. Cette rencontre face aux Aiglons était particulière pour Christophe Galtier, ancien entraineur du club azuréen. En plus de cette donnée, le coach français avait dû faire face à des allusions très graves de Julien Fournier, qui indiquait savoir suffisamment de choses pour fermer n'importe quel vestiaire à Galtier. Très vite, des informations autour de la gestion du ramadan à Nice la saison passée ont fait surface.

Galtier, la réponse tant attendue tombe

🗣️ Christophe Galtier : "Une semaine difficile sur le plan personnel."



Le coach parisien est revenu sur sa semaine agitée en coulisse après la rencontre au Parc contre l'OGC Nice. #Galtier #PSG #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/57XcLkcXXj — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 2, 2022

Des informations que le principal concerné a balayées ce samedi soir au micro de Prime Video. Marqué, Galtier a même répondu indirectement à Julien Fournier, tout en remerciant certains dirigeants niçois pour leur soutien. « Un plaisir de retrouver certains des joueurs, des dirigeants, qui m'ont bien soutenu cette semaine. Elle a été difficile sur le plan personnel. J'ai été attaqué de manière très injuste et aussi de manière délétère alors que je suis quelqu'un d'ouvert au niveau de l'esprit. Faire ces allusions sur ces problèmes de ramadan qui basculent sur autre chose, c'est très dur à encaisser quand je sais tout ce que je peux faire en termes de discussions avec nos joueurs quand arrive cette période-là sur le jeûne. Automatiquement, j'échange avec mes joueurs mais je n'ai jamais rien imposé », a notamment indiqué Christophe Galtier, qui espère bien mettre ce triste épisode de côté, surtout à l'approche d'échéances importantes avec le PSG. Le club de la capitale sera en déplacement mercredi soir prochain sur la pelouse du Benfica en Ligue des champions.