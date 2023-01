PSG : Galtier refuse de punir Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Rennes dimanche soir, Neymar a éprouvé toutes les peines du monde à faire des différences contre les défenseurs bretons. Une méforme qui pourrait provoquer son passage sur le banc de touche ?

Très bas sur le terrain, Neymar n’a jamais pesé sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, dimanche soir en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Malgré une prestation décevante de la part du Brésilien, Christophe Galtier a fait le choix de laisser Neymar sur le terrain toute la rencontre, au même titre que Lionel Messi. Les deux hommes paraissaient pourtant hors du coup et il n’aurait pas été étonnant de les voir sortir. Et pour cause, d’après une source interne au PSG, Neymar n’est clairement pas à 100 % physiquement. « Les joueurs, dont Neymar, ne sont pas à 100 % physiquement. Neymar a besoin d’être capable d’accélérer pour faire la différence. On n’est pas inquiets, mais on doit rectifier certaines choses collectivement » a glissé cette source interne au PSG dans les colonnes de L’Equipe.

Galtier ne veut pas mettre Neymar sur le banc

Face à une telle méforme de la part de Neymar en ce début d’année 2023, est-il alors imaginable de voir le Brésilien sur le banc lors des prochains matchs du Paris Saint-Germain ? « Ce n’est pas la volonté du staff, qui souhaite continuer à rester dans une logique pédagogique » explique le quotidien national, pour qui il est hors de question aux yeux de Christophe Galtier de basculer dans une véritable guerre ouverte avec Neymar en plaçant le Brésilien sur le banc lors des matchs à venir. Reste maintenant à voir combien de temps il faudra à l’international auriverde pour retrouver son meilleur niveau. Car de toute évidence, le Paris Saint-Germain ne pourra pas se permettre très longtemps d’avoir un joueur totalement hors du coup pendant plusieurs semaines. Et pour cause, après ses deux défaites contre Lens et Rennes en Ligue 1, le champion de France en titre ne compte plus que trois points d’avance sur Lens et cinq points d’avance sur l’OM, deux équipes qui comptent une moyenne supérieure à 2 points par match depuis le début de la saison.

Un tour sur le banc pour Neymar, c’est pourtant ce qu’il faudrait à la star brésilienne selon Daniel Riolo, lequel n’avait pas mâché ses mots dimanche soir après la défaite au sujet de l’ancien Barcelonais, pire flop de l’histoire du football selon lui. « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté, c'est horrible. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021. Que le PSG arrête » pestait le chroniqueur vedette de RMC, pour qui il serait grand temps de sanctionner Neymar en le mettant sur le banc. Ce n’est visiblement pas Christophe Galtier qui le fera, tout du moins pas toute suite, l’entraîneur du PSG étant persuadé que le Brésilien doit retrouver du rythme et donc ne surtout pas être sur le banc pour l’instant.