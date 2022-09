PSG : Galtier lance un avertissement XXL à la MNM

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Christophe Galtier a découvert un nouveau monde en rejoignant le PSG cet été. L'ancien coach de Nice n'est pas totalement satisfait de l'efficacité de ses troupes.

En ce début de saison, tout va plutôt bien sportivement pour le PSG. Les champions de France sont en effet leaders en Ligue 1 et en tête de leur groupe de Ligue des champions. Si Christophe Galtier doit gérer les egos de certaines de ses stars, il peut se féliciter des résultats engrangés. Le plus dur reste cependant à faire, car le PSG se devra d'être prêt lors des matchs couperets en C1, c'est-à-dire en février 2023. En attendant, les Parisiens vont devoir continuer de s'améliorer. Et l'un des axes de progression à travailler est l'efficacité.

Galtier lance un message clair à son attaque du PSG

Au cours d’une interview accordée à PSG TV, Christophe Galtier a eu le temps de revenir sur ses débuts à Paris. Le technicien français est globalement satisfait du comportement de ses hommes. Cependant, l'efficacité n'est pas toujours au beau-fixe : « On cherche tout le temps à créer des situations à l’entraînement, à chercher la faille chez les adversaires, à renforcer nos points forts, à insister sur les relations techniques et les connexions entre les uns et les autres. On essaye de limiter les erreurs qu’on a pu faire en début de saison pour donner moins de chances à l’adversaire de croire que c’est possible. J’insiste beaucoup sur la manière dont on doit attaquer, la manière d’être plus tueurs, car on crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers matchs ». Après un départ canon en Ligue 1, avec notamment 17 buts inscrits en seulement trois matchs disputés, la dynamique du PSG s'est quelque peu inversée. Les attaquants franciliens ont de plus en plus de mal à faire la différence. Les deux dernières journées du PSG en Ligue 1 se sont soldées par des victoires avec seulement un but marqué. L'attitude jugée trop facile des stars franciliennes n'est donc pas des plus appréciées par Christophe Galtier.