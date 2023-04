PSG : Galtier lâché par les joueurs, Luis Campos répond

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La crise est plus proche que jamais au PSG après l’inattendue défaite des coéquipiers de Kylian Mbappé face à Lorient au Parc des Princes (1-3).

A l’heure où l’on pensait qu’il n’y avait plus de suspense quant à l’identité du futur champion de France, le Paris Saint-Germain a tout relancé. Dans un match qui semblait à sa portée sur le papier, les hommes de Christophe Galtier ont sombré contre Lorient (1-3). La défaite de trop pour l’entraîneur parisien ? L’état-major du club de la capitale fera le point dans les jours à venir et à priori, un renvoi du natif de Marseille avant la fin de la saison est improbable… sauf si le vestiaire du PSG a définitivement lâché son entraîneur.

La communication de Luis Campos avec Tallaron, j’ai pas les mots.

« Les joueurs sont déçus » « Il faut une réaction » « c’est normal d’être pas content pour les supporters mais les joueurs aussi sont déçu dans le vestiaire ». On est le 30 avril. C’est lunaire. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 30, 2023

Au micro de Canal + après la défaite inattendue de son club face aux Merlus, Luis Campos a répondu à cette question. Et pour le coordinateur sportif parisien, il n’est pas envisageable que ce soit le cas. « Si les joueurs sont toujours derrière le coach ? Je suis sûr que oui, on a fait un travail difficile, dans une année très difficile. On est tous ensemble d'ici la fin du championnat pour gagner ce titre. Les supporters ont raison de ne pas être contents mais tout le monde est déçu. Au PSG, on exige une réaction de tout le monde. C'est dur, surtout quand on perd un match comme ça. J'ai retrouvé un vestiaire très déçu aujourd'hui. Ce que j'attends de tout le monde, c'est une réaction. C'est valable pour les joueurs, le staff technique, les personnes qui travaillent tous les jours au PSG » a commenté l’ancien directeur sportif de Lille et de Monaco.

Luis Campos prend lui aussi très cher

Je crois qu’à la place du coach du PSG, devant une telle prestation de mon équipe, je démissionne et je pars en vacances très loin… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 30, 2023

Une réaction qui interpelle sur les réseaux sociaux, où certains observateurs n’exonèrent pas Luis Campos des mauvais résultats du club cette saison. « Luis Campos qui vient faire le grand seigneur au micro de Canal pour dire aux joueurs et au staff de réagir comme si lui n’avait rien à se reprocher c’est scandaleux Le coach, c’est lui. Le mercato, c’est lui. Le non-mercato de janvier, c’est lui. Honteux » peut-on notamment lire sur Twitter tandis que le journaliste Walid Acherchour qualifie de « lunaire » la réaction de Luis Campos tant il est rare d’entendre de tels propos… le 30 avril.