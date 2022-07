PSG : Galtier jette un froid XXL pour Kimpembe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Presnel Kimpembe est annoncé comme probablement partant du PSG cet été. Christophe Galtier ne sait apparemment pas s'il pourra encore compter sur le champion du monde dans les prochaines semaines.

Le PSG entame une nouvelle ère depuis l'arrivée comme conseiller sportif de Luis Campos. Le Portugais a fait venir Christophe Galtier dans la capitale et souhaite remodeler considérablement l'effectif du PSG. Cela passera par un recrutement intelligent et des sacrifices. Parmi eux, les champions de France pourraient décider de se séparer de Presnel Kimpembe. Le joueur formé au club est un élément important du vestiaire et représente bien l'image du club de la capitale. Mais son rendement lors de certains chocs européens ne convainc pas forcément Luis Campos. Des rumeurs envoient d'ailleurs Kimpembe du côté de Chelsea. Thomas Tuchel adore son profil et aimerait l'associer à Kalidou Koulibaly, récemment débarqué de Naples.

Kimpembe au PSG, même Galtier ne sait pas

🚨 | En cas de départ de Kimpembe 🇫🇷, le #PSG s’intéresse à Gonçalo Inácio 🇵🇹 !



Les Parisiens pourraient rapidement faire une première offre à hauteur de 30M€ + bonus 💰



📲 @ojogo pic.twitter.com/7Z8CB3tQ6R — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 16, 2022

Selon certaines informations, le club londonien a d'ores et déjà pris contact avec Kimpembe pour lui vendre un projet concret et sérieux. Le joueur de 26 ans a pour le moment la tête au PSG mais en cas d'arrivée de Milan Skriniar (Inter) ou encore de Gonçalo Inácio (Sporting), nouvelle piste de Luis Campos, tout pourrait changer. Récemment interrogé sur l'avenir de Kimpembe par L'Equipe, même Christophe Galtier a fait part de ses doutes sur le sujet : « J'ai lu tout ce qui a été dit dernièrement sur Kimpembe. On en a même rigolé ensemble. Je l'apprécie. C'est un grand défenseur central mais ce qui arrivera, je ne sais pas. » Pas de quoi forcement rassurer les fans parisiens de Presnel Kimpembe, qui espèrent le voir encore continuer au club. Les joueurs de la capitale vont prendre prochainement part à une tournée au Japon. Kimpembe en fait partie et va devoir rester concentré pour se préparer de la meilleure des manières possibles malgré les rumeurs à son sujet. Car le mercato du PSG s'accélère et tout semble encore ouvert pour le défenseur français, estimé à 50 millions d'euros par les champions de France.