PSG : Galtier est devenu l'idole de Paris et de la France

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le début de saison du PSG est impressionnant, en témoigne les 17 buts marqués en trois matches de Ligue 1. Le nouvel entraîneur, Christophe Galtier semble être l'homme de la situation pour les Français qui voient dans le club parisien un vainqueur crédible de la C1.

Un seul homme change et tout est transformé. Fini la sinistrose de l'ère Pochettino avec un jeu ennuyeux et des résultats décevants. Le PSG version Christophe Galtier réconcilie les supporters du club parisien avec leur équipe mais séduit aussi au-delà des frontières de l'Île-de-France. Si certains s'étaient étonnés du choix de l'ancien niçois pour le poste d'entraîneur et avaient regretté Zinédine Zidane, la plupart admettent désormais la qualité de Galtier. RTL et son partenaire Odoxa ont réalisé un sondage par rapport à la popularité du club parisien et de son entraîneur en France. Les résultats sont sans appel pour le technicien.

Galtier fait quasi l'unanimité chez les footeux et en général

En effet, 90% des amateurs de football considèrent Christophe Galtier comme un bon entraîneur. Ils sont aussi une très large majorité à penser qu'il fait pratiquer un beau jeu au PSG et qu'il arrive à gérer les égos des stars du club. En un mois, il a pris plus de 11 points sur chacun de ces indicateurs par rapport au précédent sondage à son arrivée.

Un enthousiasme qui gagne l'ensemble de la population française selon le sondage, créant les rêves les plus fous. Les Français, suiveurs de football ou pas, sont une majorité à estimer que le PSG peut gagner la Ligue des champions cette saison. Plus précisément, 66% des passionnés et 51% des Français en général. Tout est très bien au PSG avec Galtier, peut-être trop bien pour les supporters des autres clubs de Ligue 1. En effet, un seul indicateur du sondage se révèle négatif : la popularité du PSG. Trop fort et écrasant le championnat, le club parisien lasse les Français selon les sondeurs. 42% de bonnes opinions auprès du public contre 45% avant et 59% chez les passionnés contre 62% précédemment. Le revers de la médaille pour un travail excellent de la part de Christophe Galtier.