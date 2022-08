PSG : Galtier en panique, sa défense est sur un fil

Impatient d’accueillir les recrues demandées, Christophe Galtier doit composer avec un effectif incomplet. Le Paris Saint-Germain enchaîne les échecs dans ses recherches et pendant ce temps-là, son entraîneur peut difficilement se permettre une absence en charnière centrale.

A deux semaines de la fermeture du mercato, Christophe Galtier a commencé à mettre la pression. L’entraîneur du Paris Saint-Germain attend davantage de départs et a ouvertement ciblé Antero Henrique, chargé de dégraisser l’effectif cet été. Mais le technicien a également envoyé un message à Luis Campos quant au recrutement jugé trop lent. « Nous, nous sommes pressés, a prévenu le coach parisien. Nous allons bientôt enchaîner, et il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un nouveau joueur. Le fait que ces joueurs n’arrivent pas nous pénalise. »

Outre la période d’adaptation, Christophe Galtier constate les limites de son effectif. L’entraîneur du Paris Saint-Germain évolue avec une charnière à trois, à savoir Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Mais les solutions ne sont pas nombreuses derrière les trois titulaires. Après le départ de Thilo Kehrer, Abdou Diallo n’a sans doute pas la tête à Paris, lui qui cherche une porte de sortie. Le coach peut aussi aligner la recrue Nordi Mukiele, mais l’ancien Montpelliérain sert surtout de doublure à Achraf Hakimi sur le côté droit. Quant à Danilo Pereira, le milieu n’est pas considéré comme une alternative de haut niveau en charnière centrale.

Inter president Zhang has decided to keep Milan Škriniar. He’s no longer available on the market, Zhang told Inter board tonight as reported by @MatteoBarzaghi. 🚨🔵 #Inter



