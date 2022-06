PSG : Galtier contre Pochettino, l'un des deux va pleurer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Considéré comme l'un des favoris pour prendre le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier va devoir faire mieux que Mauricio Pochettino. Une mission facile selon certains journalistes.

Champion de France la saison passée avec Lille, Christophe Galtier n’a pas réussi le même exploit avec l’OGC Nice cette année, le club azuréen finissant cinquième au classement et à 20 points du Paris Saint-Germain. Cependant, à l’heure où la révolution se profile au sein du club de la capitale, le nom d’entraîneur né à Marseille revient de plus en plus dans les conversations. Tandis que Nasser Al-Khelaifi se fait d’une discrétion absolue, et qu’à priori Luis Campos a signé la semaine passée son contrat avec le PSG, on ne sait pas qui remplacera Mauricio Pochettino, le départ de ce dernier étant acquis, malgré ses déclarations récurrentes sur son avenir parisien. Certains s’étonnent de voir qu’après avoir misé sur des entraîneurs étrangers au profil clinquant, Paris se tourne vers un technicien français dont le vécu n’est pas colossal. Mais pour Karim Bennani, il n’y a aucun doute que non seulement Christophe Galtier a le niveau pour diriger Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et les autres, mais qu’en plus le coach français est meilleur que son homologue argentin.

Galtier contre Pochettino, l'un va pleurer

Galtier mieux que Pochettino ? 🤔@KarimBennani_ : "Sur le papier, Galtier mérite d'avoir sa chance d'aller dans un club qui peut aller loin en C1" 👍#EDG pic.twitter.com/WitM7hgy3k — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) June 7, 2022

Le journaliste de Prime Vidéo, qui a couvert toute la saison de Ligue 1, n’a aucun doute sur le fait que le PSG n’aurait rien à perdre à voir Galtier remplacer Pochettino, bien au contraire. « Galtier n’a jamais eu sa chance dans un très grand club. Ce n’est pas pour faire offense à Saint-Etienne, Lille ou Nice. Depuis qu’il a commencé dans la peau d’adjoint, c’est quasiment un sans-faute pour Christophe Galtier. Il a gravi les échelons petit à petit pour finir champion de France, devant ce même PSG. Même si sa saison avec l’OGC Nice a moins bien fini qu’elle avait commencé, sur le papier, je dis bien sur le papier, il mérite d’avoir sa chance au sein d’un très grand club capable d’aller très loin en Ligue des Champions. Après, je pense que ce n’est pas très difficile de faire mieux que Mauricio Pochettino », a confié Karim Bennani, qui ne regrettera pas le départ de l'actuel entraîneur argentin du PSG.