PSG : Galtier annule son rendez-vous à Pole Emploi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant les deux matchs contre l'OM et le Bayern Munich, Christophe Galtier semblait en grand danger. Mais le triomphe parisien au Vélodrome a stoppé d'un seul coup toutes les rumeurs sur un éventuel changement d'entraîneur au PSG.

Il y a encore quelques jours, l’avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG semblait s’inscrire au conditionnel, les noms de Thomas Tuchel et Zinedine Zidane étant évoqués pour remplacer le technicien français si Paris s’était crashé contre l’Olympique de Marseille et le Bayern Munich. Mais le triomphe parisien dimanche face à l’OM a éloigné cette menace, le Paris Saint-Germain ayant démontré d’un seul coup qu’il n’était pas devenu un club d’une tristesse absolue, comme cela avait été le cas lors de récentes prestations en Ligue 1, face aux Allemands au Parc des Princes en Ligue des Champions et surtout en Coupe de France au Vélodrome. Même s’il affirmait ne pas sentir le vent du boulet, la réaction de Christophe Galtier après la victoire du PSG au Vélodrome a démontré qu’il avait bien compris que ce résultat changeait tout dans la vision que les dirigeants et surtout les supporters ont de lui. Et cela n’a pas été le seul bonheur de l’ancien coach niçois, lequel s’est par ailleurs chauffé avec un supporter de l’OM.

Le PSG compte sur Galtier jusqu'au bout

La joie au cœur du vestiaire après la victoire dans #LeClassique ! 🤩



0-3 I #OMPSG pic.twitter.com/rtFNbUxKpL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2023

En effet, dans les couloirs du Vélodrome, Nasser Al-Khelaifi, d’une discrétion absolue durant la traversée du désert de son équipe, est monté au créneau pour féliciter ses joueurs, mais surtout conforter son entraîneur. « C'était un grand match. On a vu un grand PSG. J'ai toujours eu confiance en mes joueurs et en mon coach. On a joué contre un grand Olympique de Marseille, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu le vrai visage du PSG (...) S’il le coach est menacé en cas d’élimination en C1 ? Non. Comme je l'ai dit, j'ai toujours confiance en mon coach parce que je sais ce qu'il peut donner. Ça a été compliqué après la Coupe du monde pour tout le monde. Et spécialement pour nous, car nous avions beaucoup de joueurs concernés par cette compétition. Mais ce n'est pas une excuse. Maintenant, on a retrouvé notre position », a expliqué le président qatari du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, on a connu des entraîneurs virés après de tels propos, et notamment au PSG où Nasser Al-Khelaifi a parfois été brutal.