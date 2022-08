PSG : Galtier annonce du lourd en fin de mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans l’attente de trois recrues supplémentaires, Christophe Galtier reste optimiste. L’entraîneur du Paris Saint-Germain s'attend à une fin de mercato très agitée dans le sens des départs comme dans celui des arrivées.

Comme beaucoup d’autres entraîneurs à cette période, Christophe Galtier met la pression sur ses dirigeants. Le coach du Paris Saint-Germain attend encore de nombreux mouvements d’ici la fin du marché des transferts jeudi. Dès sa nomination, le technicien avait annoncé sa volonté de travailler avec un groupe réduit, et donc débarrassé de tous ses indésirables. La mission confiée à Antero Henrique n’est pas encore une totale réussite. Pas plus que celle donnée au conseiller football Luis Campos, chargé d’ajouter trois recrues supplémentaires, soit une par ligne.

C’est pourquoi Christophe Galtier s’attend à une fin de mercato agitée dans le sens des départs et des arrivées. « Cela va beaucoup bouger durant les derniers jours du mercato, a annoncé l’ancien coach du LOSC pendant sa conférence de presse. Des joueurs sont en instance de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. On verra bien comment ça va finir. On a identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutés, mais est-ce que ce sera fait ou pas, je ne sais pas. »

L'impatience de Galtier

« Plus tard ça arrive, plus ça sera difficile de les intégrer, a prévenu le Parisien. Bien évidemment que les joueurs recrutés sont des joueurs de haut niveau qui auront des capacités pour s'intégrer, mais le plus tôt sera le mieux. On est encore dans l'incertitude, mais on n'est pas le seul grand club à être dans ce cas-là. Il faut s'adapter et faire en sorte d'avoir le meilleur effectif possible pour être performant sur toutes les compétitions. » Compte tenu de son effectif, Christophe Galtier n’est pourtant pas l’entraîneur le plus à plaindre.