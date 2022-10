PSG : Ekitike, Galtier fait un constat accablant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit Benfica ce mardi soir en Ligue des champions. Un match très important pour le club de la capitale, que Leo Messi ne pourra pas jouer.

Christophe Galtier doit jongler avec pas mal de choses depuis quelques heures. L'entraineur du PSG doit malheureusement déplorer la blessure de Leo Messi pour la rencontre face à Benfica ce mardi soir en Ligue des champions. Dans le même temps, Kylian Mbappé joue bien des tours aux champions de France, avec des sorties pas toujours très bien senties. Il faut dire que le champion du monde est agacé par son positionnement sur le terrain, lui qui ne souhaitait pas jouer pivot cette saison. Lors des négociations pour sa prolongation de contrat au PSG, cette situation n'était pas du tout dans le deal. De son côté, Neymar aurait dû partir, ce qui aurait permis à Mbappé de reprendre son couloir gauche ou alors de jouer avec un deuxième attaquant de métier.

Galtier, pas encore l'heure du changement

Mais tout ceci n'est pas arrivé et le PSG n'a pas su recruter un nouvel attaquant au mercato. Du coup, Mbappé le fait payer à son équipe. Une discussion entre le Français et Galtier a récemment eu lieu au Camp des Loges pour tenter d'apaiser les choses et trouver une solution viable pour les prochains matchs. Contre Benfica ce mardi soir, Paris devra faire sans Leo Messi, touché au mollet. Une absence qui pourrait permettre au PSG de repenser son dispositif tactique et passer à 4 défenseurs. Mais selon les informations de L'Equipe, les champions de France vont rester dans leur schéma habituel en 3-4-3 contre Benfica. En attaque, Mbappé serait soutenu par Neymar et Pablo Sarabia. Pas vraiment de quoi convaincre grand-monde, et surtout pas certains fans du PSG, qui ne comprennent pas l'utilisation ou du moins la non-utilisation d'Hugo Ekitike au poste de piston.

Ekitike, le problème est persistant

P.e qu’il estime qu’il n’est pas encore prêt… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 10, 2022

Pour Abdellah Boulma, la raison est toute trouvée, comme il l'a récemment indiqué sur Twitter. En effet, le journaliste avance l'hypothèse que Christophe Galtier ne pense pas l'ancien Rémois prêt pour un match de cette dimension. Titulaire face à Nice en Ligue 1 il y a quelques jours, Hugo Ekitike avait déçu. Contre Benfica, Galtier voudrait donc jouer l'assurance en faisant confiance à Pablo Sarabia, plus aguerri au plus haut niveau. Reste à savoir si le jeune Français aura sa chance en cours de match, alors que de plus en plus de joueurs du PSG doivent composer avec de la fatigue ou des blessures. Après leur rencontre face au Benfica, qui pourrait encore faire du grabuge, les champions de France enchaineront avec la réception de l'OM en Ligue 1. Christophe Galtier n'est donc pas au bout de ses peines.