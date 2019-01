PSG : Gagner la Ligue des champions avec ce joueur, impossible !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En l'absence d'un effectif suffisamment dense au milieu de terrain au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a confié à Daniel Alves un rôle important dans son dispositif. Et sur ce que l'on a récemment vu, l'expérimenté joueur brésilien fait plutôt pas mal son boulot. Mais lorsque les matches vont s'intensifier et que le niveau va grimper, et notamment en Ligue des champions, Daniel Alves tiendra-t-il le choc ? Eric Rabesandratana n'y croit pas une seule seconde. Et l'ancien joueur du PSG ne masque pas ses doutes.

« Dani Alves, comme l’a dit Thomas Tuchel, c’est actuellement le choix n°1 au milieu de terrain axial. C’est vrai qu’on n'a plus beaucoup de choix. Avec Julian Draxler, ils compensent les manques actuellement. Dani Alves a l’expérience et la qualité pour pouvoir évoluer à ce poste. Le problème qu’il peut avoir, c’est dans la vitesse d’exécution. C’est une zone du terrain où il faut réfléchir beaucoup, il faut voir plus vite. Son âge avancé fait qu’il est moins vif, moins rapide dans la réalisation des gestes. Avec un pressing constant dans cette zone, ça hypothèque grandement ses chances de jouer les gros matches. En Ligue 1 ça passe, en Champions League c’est un peu juste », a prévenu, sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana, lequel espère vivement que le Paris Saint-Germain musclera ce secteur d'ici la fin du mercato.