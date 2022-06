PSG : Gabriel Jesus, l’idée surprise de Luis Campos !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester City en juin 2023, Gabriel Jesus fera l’objet d’un gros transfert lors du mercato estival.

Courtisé par Arsenal, l’attaquant brésilien de Manchester City va faire ses valises cet été. En effet, après cinq ans passés du côté de l’Etihad Stadium, Gabriel Jesus va partir alors qu’Erling Haaland vient de débarquer à Manchester City. Auteur de 13 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Gabriel Jesus est une belle pioche à saisir pour les cadors européens. Et c’est Arsenal qui est en pole position pour rafler la mise selon Fabrizio Romano. A en croire le spécialiste italien du mercato, les négociations sont extrêmement avancées entre Arsenal et Manchester City et ont de grandes chances d'aboutir sur un accord dans les jours à venir. Cela étant, le Paris Saint-Germain surveille la situation de très près au cas où le dossier finirait par capoter.

Le PSG surveille Gabriel Jesus

En effet, Fabrizio Romano dévoile que Luis Campos et l’état-major du PSG sont très attentifs à la finalisation du dossier Gabriel Jesus à Arsenal. Dans le cas où le Brésilien viendrait finalement à refuser les Gunners, le champion de France en titre pourrait se lancer afin de recruter Gabriel Jesus. Ce dossier dépend néanmoins d’un départ en attaque pour le PSG, qui ne peut plus se permettre d’empiler les joueurs et les gros contrats de manière insensée. Luis Campos et Antero Henrique doivent donc d’abord dégraisser en attaque avant d’envisager des recrues. Dans ce secteur de jeu, Mauro Icardi, Julian Draxler… ou Neymar sont concernés. Dans ses interviews accordées au Parisien et à Marca ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi a clairement fait comprendre que le PSG ne retiendrait pas Neymar en cas de proposition alléchante. Et du côté de Paris, on verrait d’un très bon œil ce départ et la venue de Gabriel Jesus pour le remplacer. Arsenal a toutefois de l’avance tandis que Tottenham est également attentif au dossier.