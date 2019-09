PSG : Frenkie de Jong est cash, l’argent de Paris ne l’intéressait pas

Dans : PSG, Mercato.

Très en vue avec l’Ajax Amsterdam la saison dernière, Frenkie de Jong avait attiré l’attention de nombreuses formations en Europe.

Parmi elles, le Paris Saint-Germain a longtemps été annoncé en pole pour obtenir sa signature. Mais finalement, le FC Barcelone avait inversé la tendance grâce à une dernière réunion avec le milieu de terrain et son entourage. Il faut dire que le club catalan partait avec une longueur d’avance. Comme révélé par le Néerlandais, les Blaugrana avaient déjà tenté de le recruter à l’été 2018, sans succès.

« Je venais à peine d'intégrer l'équipe première, j'avais été blessé pendant trois mois et j'avais raté beaucoup de matchs, a raconté De Jong à El Periodico. Je voulais jouer, donc j'ai pensé que ce serait mieux de partir plus tard. » Mais que les supporters parisiens se rassurent, le néo-Barcelonais ne s’est pas servi du PSG pour ses négociations.

Pourquoi le Barça ?

« Si je n'avais pas rejoint le Barça, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais j'aurais été au PSG ou à Manchester City, a-t-il avoué. Ce qui a influencé ma décision ? Le plus important, c'était le style de jeu et comment ils comptaient m'utiliser, quels plans ils avaient pour moi. » L’argument principal n’était donc pas financier. « Ce n'est pas correct de parler de ça. L'argent n'était pas un critère pour moi. On n'a jamais parlé d'argent en ma présence pendant les négociations. Cela concernait mon agent », a balayé la recrue à 75 M€, qui réalise des débuts plutôt mitigés en Espagne.