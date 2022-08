PSG : Fofana, le plan B du Qatar vaut 100 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, le PSG vise Wesley Fofana (Leicester) en cas d’échec dans le dossier Milan Skriniar au mercato.

Christophe Galtier ayant l’intention de mettre en place un système à trois axiaux, le Paris Saint-Germain souhaite recruter un défenseur lors de ce mercato estival. Un constat d’autant plus valable que Thilo Kehrer a été placé dans le loft des indésirables et que l’international allemand pourrait vite rebondir au FC Séville. A ce jour, le club de la capitale compte trois titulaires performants avec Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Marquinhos avec Abdou Diallo et Nordi Mukiele en remplaçants. Un troisième joueur est souhaité afin de doubler les postes et la priorité du PSG se nomme Milan Skriniar. Mais le Slovène de l’Inter Milan est de moins en moins proche de rallier la capitale française.

Le PSG très intéressé par Wesley Fofana

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wesley Fofana (@lawestt_)

Il faut dire que l’Inter Milan se montre très gourmand en exigeant près de 80 millions d’euros pour le transfert de Milan Skriniar. Le PSG, qui refuse de surpayer qui que ce soit cet été, est en passe d’abandonner cette piste. Et selon les informations de L’Equipe, c’est Wesley Fofana qui est le plan B de Luis Campos à ce poste. L’international espoirs français, qui revient d’une très grosse blessure, s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste après son transfert en provenance de l’ASSE. En toute logique, le défenseur des Foxes se retrouve extrêmement convoité lors de ce mercato estival. En effet outre le PSG, Chelsea est très intéressé par Wesley Fofana. Mais les courtisans de Wesley Fofana sont prévenus, il va falloir faire sauter la banque pour s’attacher les services du joueur formé à Saint-Etienne.

Leicester fixe son prix à 100 millions d'euros

Selon les informations de The Athletic, Leicester a fixé le prix de vente de Wesley Fofana à 100 millions d’euros lors de ce mercato estival, une somme que le Paris Saint-Germain, toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, aura bien du mal à sortir. Il faut dire que le club parisien n’est plus dans l’optique de dépenser sans compter avec Luis Campos à sa tête, comme le prouve d’ailleurs le dossier Milan Skriniar, que le PSG aurait facilement pu boucler en lâchant les 80 ME réclamés par l’Inter Milan. Reste maintenant à voir si le club de la capitale raisonnera autrement avec Wesley Fofana, un joueur encore très jeune, à fort potentiel et susceptible d’être revendu très cher. Quoi qu’il en soit, on imagine mal le PSG poser une telle somme sur un remplaçant. On peut donc imaginer que si Paris approfondie la piste Wesley Fofana, un joueur parmi Sergio Ramos, Marquinhos ou Presnel Kimpembe sera directement menacé…