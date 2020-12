PSG : Florenzi, un ultime doute avant de payer 8 ME ?

Dans : PSG.

Cet été, Leonardo a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts en s’octroyant les services d’Alessandro Florenzi.

Dans le dur financièrement, le PSG a bouclé la venue de l’international italien sous la forme d’un prêt avec une option d’achat dont le montant est relativement convenable. Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’aura besoin de débourser que 8 ME en fin de saison si Leonardo souhaite conserver Alessandro Florenzi dans l’effectif la saison prochaine. Au vu des prestations de l’ancien défenseur de la Roma et de Valence, il ne fait guère de doute que le PSG recrutera définitivement Alessandro Florenzi. Néanmoins, un ultime doute demeure sur l’aspect défensif du joueur de 29 ans dans les très grandes affiches selon France Football.

« Lorsqu'il est mis au repos, cela se ressent et Colin Dagba souffre de la comparaison, affichant un rendement bien moins flatteur à l'image de sa prestation décevante lors de la défaite à Monaco (3-2). Avec une option d'achat qui s'élève à seulement huit millions d'euros, Florenzi apparait d'ores et déjà comme le bon coup du mercato parisien. Il lui reste simplement à lever les quelques doutes qui entourent son rendement défensif. Nul doute que l'Italien voudra saisir l'occasion de la rencontre face au LOSC pour prouver une nouvelle fois sa valeur et forcer un peu plus Leonardo à inscrire définitivement son futur au PSG » note le magazine, pour qui la prestation d’Alessandro Florenzi face à Lille ce dimanche soir pourrait être un véritable test grandeur nature dans l’optique d’un potentiel achat à l’issue de la saison. Avec des moyens financiers fragilisés par la crise du Covid-19, le PSG aura de toute façon du mal à trouver mieux que l’international transalpin…