PSG : Finie la rigolade, Rabiot frappe fort pour la reprise !

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot a fini dans la douleur la saison 2018-2019 en n'étant pas retenu dans les 23 tricolores pour le Mondial, puis en prenant la décision de refuser son rôle de joueur réserviste. Depuis, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a disparu des radars, ayant probablement compris que cette fois il était allé loin et qu'il devait profiter de ses vacances pour se remettre dans le droit chemin. Car à priori, Adrien Rabiot a bel et bien l'intention de continuer au Paris Saint-Germain, alors qu'un départ pouvait être envisagé afin de l'éloigner d'une L1 où il risque d'être généreusement conspué.

Et pour réussir à changer son image de joueur dilettante, le Duc a fait de gros efforts comme l'affirme Paris United. « Rabiot est rentré hier de vacances. Il a perdu 2 kg car on lui a fait comprendre que Tuchel voulait des joueurs "fit". Il compte en perdre d'avantage avec la reprise et la préparation estivale. Il veut discuter avec Tuchel et s’excuser de ne pas l'avoir rencontré avant », explique le compte Twitter spécialisé, qui avait rappelé qu'Adrien Rabiot donnait toujours une priorité à une prolongation de contrat alors que Nasser Al-Khelaifi avait lui tapé du poing sur la table concernant l'attitude du clan Rabiot ces derniers mois. En prouvant sa bonne volonté et son sérieux, le milieu de terrain français envoie un signal positif.