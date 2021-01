PSG : Fin de la vie parisienne, direction Arsenal pour Draxler

Dans : PSG.

En fin de contrat au mois de juin, Julian Draxler est tout proche de rejoindre Arsenal d'après TodoFichajes.

Très performant à son arrivée à Paris en 2017, Julian Draxler est petit à petit rentré dans le rang. S'il avait été jusqu'à pousser Angel Di Maria sur le banc lors des premières semaines, c'est finalement l'Allemand qui s'est rapidement habitué au statut de remplaçant. La saison dernière, le champion du monde 2014 n'a disputé que 16 matchs, sans marquer le moindre but. Malgré l'intérêt de nombreux clubs, le milieu de terrain avait préféré rester à Paris, profitant de son salaire très confortable. Seulement voilà, le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain, et les dirigeants parisiens ne lui offriront pas de prolongation. L'ancien joueur de Schalke04 est donc prié de trouver un nouveau club. Alors que The Sun annonçait il y a quelques jours une bataille entre Arsenal et Leeds, les Gunners auraient pris un avantage décisif pour la venue de l'international allemand.

En effet, selon le site TodoFichajes, les négociations entre le club londonien et le Paris Saint-Germain sont bien avancées. À la recherche de joueurs créatifs depuis la mise au placard puis le départ de Mesut Özil, Mikel Arteta a fait de Julian Draxler sa priorité. L'entraîneur espagnol envisage d'associer l'Allemand avec Martin Ødegaard, qui devrait être prêté par le Real Madrid. Plutôt que d'attendre la fin de contrat du joueur en fin de saison, les dirigeants d'Arsenal préfèreraient finaliser le transfert dès cet hiver, estimant que les quelques millions dépensés seront vite rentabilisés par l'apport du meneur de jeu sur les derniers mois de la saison.