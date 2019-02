PSG : Fiesta d'anniversaire pour Neymar ce lundi, avec une consigne anti-bad buzz

Dans : PSG, Ligue 1.

Le timing n’est pas idéal, mais cela ne changera absolument rien au programme prévu. Neymar a décidé de fêter son 27e anniversaire en grandes pompes ce lundi soir à Paris, au lendemain de la première défaite de la saison du club parisien en Ligue 1, sur le terrain de Lyon. Si les joueurs ont tout de même eu leur lundi de congé, le Brésilien est bien évidemment absent des terrains en raison de sa rechute de sa blessure au pied. Cela ne l’empêche pas de garder son programme festif, pour cette soirée au Pavillon Gabriel aux abords des Champs-Elysées qui aura lieu seulement deux jours avant le match de Coupe de France face à Villefranche, prévu mercredi.

La saison dernière, cela avait déjà été le cas, et si quelques joueurs avaient bien fêté cet anniversaire à l’image de Yuri Berchiche, le PSG avait su garder son sérieux en Coupe dans la foulée. Ce lundi, pour le 27e anniversaire de l’ancien barcelonais, ses coéquipiers sont bien évidemment conviés, tout comme des amis (le surfeur Gabriel Medina) et des invités de luxe pour cette « party » animée par le chanteur brésilien Wesley Safadao. Si l’ambiance risque d’être chaude, les joueurs parisiens ne devraient pas non plus trop forcer, à une semaine du choc face à Manchester United en Ligue des Champions, et avec un Thomas Tuchel qui a déjà fait savoir au début de saison qu'il surveillerait les activités nocturnes de ses joueurs. Neymar a en tout cas déjà fait passer une consigne qui sera difficile à faire respecter à ses invités, celle de laisser leur téléphone portable au vestiaire afin de ne pas voir quelques images désagréables fuiter sur les réseaux sociaux. Bon courage.