PSG : Ferland Mendy, une formidable opportunité au mercato ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable du Real Madrid la saison dernière, Ferland Mendy est directement menacé par le recrutement d’Antonio Rüdiger.

Et pour cause, la signature de l’international allemand au Real Madrid en provenance de Chelsea a de grandes chances de décaler David Alaba au poste de latéral gauche. Dès lors, Carlo Ancelotti va devoir se creuser la tête afin de savoir qui sera son titulaire, alors que Ferland Mendy a réalisé une très grande campagne de Ligue des Champions en 2021-2022. Face à cette situation peu confortable, l’ex-défenseur de l’OL sera attentif aux offres qu’il est susceptible de recevoir. A en croire les informations de Todo Fichajes, un départ n’est pas impossible même si cela n'est encore qu'une simple hypothèse. Une chose est en revanche certaine selon le média espagnol : dans le cas où le Real Madrid ouvrirait la porte à un départ de Ferland Mendy, un club serait très chaud pour le récupérer. Il s’agit du PSG.

Un départ du Real est possible pour Mendy

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ferland Mendy (@ferland_mendy)

A ce poste de latéral gauche, le Paris Saint-Germain est pourtant bien armé avec Nuno Mendes, que le club de la capitale a définitivement recruté pour 40 millions d’euros cet été à l’issue de son prêt. En revanche, les solutions ne sont pas légions pour Christophe Galtier en cas d’absence du Portugais. Layvin Kurzawa fait partie des indésirables, Abdou Diallo va partir et Juan Bernat a un physique fragile qui pose question. Dès lors, le PSG verrait d’un très bon œil la signature d’un joueur tel que Ferland Mendy, dans la force de l’âge, habitué aux grosses affiches de Ligue des Champions et pour ne rien gâcher, formé en France. Un détail qui a son importance pour les listes UEFA transmis par le PSG à l’instance européenne avant chaque campagne de Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si Ferland Mendy parviendra à conserver sa place de titulaire au Real Madrid ou si l’ex-défenseur de l’OL et du Havre prendra finalement la décision de quitter la capitale espagnole.