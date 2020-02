PSG : Fan absolu de Paris, DJ Snake s’offre à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Grand fan du Paris Saint-Germain, la star de la musique DJ Snake s’est chambrée avec le compte officiel du Borussia Dortmund sur Twitter.

« Nous n’achetons pas de stars, nous les fabriquons » avait notamment publié le club allemand sur son compte Twitter, ce à quoi DJ Snake avait répondu « Vous avez fabriqué quoi ? ». Dans l’humour et le second degré, le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions avait alors riposté « De la bonne musique ». Un échange qui a permis de rappeler que la star, qui compte plus d’1,5 million de followers sur Twitter, était un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Au point d’envisager dans le futur un rôle officiel d’ambassadeur du club de la capitale ? Sur l’antenne de RMC, la star de la musique ne s’est pas réellement montrée intéressée même si bien-sûr, DJ Snake ne refusera pas une proposition de Nasser Al-Khelaïfi…

« Je suis un ambassadeur du Paris Saint-Germain malgré moi, mais je suis un supporter comme tout le monde. On est tous ambassadeur de son club. J’aime mon club, je le défends même si parfois, ça me met dans la sauce avec des supporters d’autres équipes. Je n’ai pas besoin d’un statut spécial, je suis comme tous les autres supporters du PSG, depuis gamin je suis comme ça. C’est vrai que maintenant, ça fait beaucoup plus de bruit. Dès que je fais une réponse à un tweet, ça part en « big news »… Après, si Nasser Al-Khelaïfi me propose d’être officiellement un ambassadeur du PSG, je ne refuserais pas. Mais en réalité, le PSG n’a pas besoin de célébrité pour le représenter. La vérité, c’est le terrain » a indiqué DJ Snake, pour qui il serait bien évidemment très gratifiant d’être officiellement un ambassadeur de son club de cœur, le Paris Saint-Germain.