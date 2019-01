PSG : Fâcher l’UEFA pour ce joueur surcoté, ça ne vaut pas le coup

Dans : PSG, Mercato.

Même si Thomas Tuchel s’est montré prudent en conférence de presse, Leandro Paredes va bien rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le champion de France attend la signature du milieu argentin avant la fin du week-end. Un soulagement pour l’entraîneur parisien qui espère un deuxième renfort dans l’entrejeu. Mais qui ignore encore l’identité de cette possible recrue. Il pourrait s’agir d’Idrissa Gueye, ou du Napolitain Allan. A choisir, Eric Rabesandratana conseille à Paris de choisir le joueur d’Everton.

« Pour Gueye, ce serait plus intéressant financièrement pour le PSG, parce que ce serait une dépense de 30 M€. Pour Allan, c’est plus compliqué parce que Naples est gourmand et demande 100 M€, a comparé l’ancien Parisien sur France Bleu Paris. Il faudrait un montage financier, si c’est possible ils vont essayer. Il semblerait qu’ils soient prêts à prendre tous les risques mais si c’est pour se retrouver en difficulté avec le fair-play financier… »

Le bon profil mais…

« C’est très cher même surcoté, il est très bon mais ça nous mettrait en difficulté, a prévenu le consultant. Maintenant, ce serait très bien pour le côté sportif parce que c’est le profil qui compenserait le fait d’avoir de gros joueurs offensifs qui défendent un peu moins et ça permettrait d’avoir un peu plus de liberté. » A en croire le coach Carlo Ancelotti, Naples a décidé de conserver le Brésilien.