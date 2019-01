PSG : Face au clan Rabiot, l'Empire PSG contre-attaque !

Dans : PSG, Ligue 1.

Saisie vendredi par Adrien Rabiot et ses conseillers, le joueur du PSG étant également soutenu par l'UNFP, la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel a prévu de se réunir ce mardi afin d'étudier le cas du milieu de terrain français. Adrien Rabiot estime qu'il ne bénéficie pas des conditions de travail qui collent à son statut de footballeur professionnel, le Paris Saint-Germain l'ayant mis à l'écart en l'envoyant s'entraîner avec la réserve. Bien évidemment, du côté de Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique, qui ont imposé cette sanction, on a décidé de répondre à cette attaque du clan Rabiot.

Et pour cela, les responsables du Paris SG s'appuient sur l'absence d'Adrien Rabiot pour des motifs personnels lors du stage au Qatar. Autrement dit, le PSG estime lui que son milieu de terrain a besoin d'une remise à niveau physique et que cela passait pas des séances de travail autre que celles effectuées par Thomas Tuchel et ses joueurs. Pour le Paris Saint-Germain, c'est Adrien Rabiot qui a pris du retard par rapport à Neymar et ses coéquipiers en ratant le déplacement au Qatar la semaine passée.

Quoi qu'il en soit, et même s'il est obligé d réintégrer son joueur par la Commission Juridique de la LFP, le Paris SG peut passer outre puisqu'au pire il risque une amende de 20.000 euros s'il n'obéit pas. Reste cependant que dans ce cas, Adrien Rabiot pourrait cette fois porter l'affaire devant le tribunal des prud'hommes avec le risque pour le Paris Saint-Germain que tout cela tourne très mal.