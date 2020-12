PSG : Face à l’OL, Tuchel dévoile son plan anti-Memphis Depay

Dans : PSG.

De nouveau performant après sa qualification en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a désormais rendez-vous avec l’Olympique Lyonnais dimanche en championnat. Une rencontre que l’entraîneur Thomas Tuchel prépare avec la plus grande attention.

Peu importe l’absence de l’Olympique Lyonnais dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, pour Thomas Tuchel, ce choc de la 14e journée de Ligue 1 sera du niveau Ligue des Champions. L’entraîneur du Paris Saint-Germain sait que les Gones ont les moyens de rivaliser avec son équipe. Notamment grâce à leur secteur offensif actuellement porté par Karl Toko Ekambi. Mais l’attaquant qui inquiète le plus du côté parisien, c’est le Néerlandais Memphis Depay pour sa capacité à se libérer de la pression adverse. Le coach du PSG a donc prévu un plan spécial.

« Ils ont beaucoup de qualités, c'est nécessaire de jouer très serré, a prévenu l’Allemand. Mais on a maintenant trouvé une structure, une manière de jouer où l'on défend beaucoup en avançant. La meilleure solution, c'est toujours de récupérer le ballon, avoir beaucoup de possession, c'est la meilleure défense. Dans les autres situations, c'est clair que Memphis Depay cherche des espaces libres, il joue sur tout le terrain, il peut chercher des espaces tout seul avec beaucoup de créativité et de qualité. Ce n'est pas facile mais on va préparer l'équipe pour ça. Ils ont beaucoup de qualités individuelles, beaucoup de qualités offensives, leur jeu est fluide et très offensif. On va préparer l'équipe défensivement pour ça. » Rappelons que le capitaine lyonnais est annoncé incertain.