PSG ‍: Fabrice Abriel viré après la défaite contre le Paris FC

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Deux jours après la défaite de l'équipe féminine du PSG en finale de la Coupe de France face au Paris FC, le Paris Saint-Germain a décidé de limoger son entraîneur, Fabrice Abriel.

On savait que l'ambiance n'était pas au beau fixe au sein de l'équipe féminine du Paris SG, et la défaite face au Paris FC, samedi à Calais, a été celle de trop. En effet, Le Parisien annonce que les responsables du club de la capitale ont décidé de mettre immédiatement fin à la mission de Fabrice Abriel, entraîneur du PSG depuis un peu moins d'un an. Le média francilien précise que la direction parisienne avait déjà prévu de ne pas conserver l'ancien footballeur en fin de saison, mais finalement les choses se sont précipitées. En effet, Abriel ne sera pas aux commandes de son équipe à l'occasion du dernier match de la saison régulière, ce mercredi face au FC Nantes. On ne connait pas encore le nom de celui ou celle qui va assurer l'intérim pour cette rencontre, mais également les play-offs à venir.